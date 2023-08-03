В каникулы челябинцы стали на 15% чаще смотреть онлайн-кинотеатр KION

Аналитики цифровой экосистемы МТС и онлайн-кинотеатра KION выяснили, как изменились кинопривычки и предпочтения южноуральцев в летние месяцы по сравнению с весной и зимой 2023 года.

По данным исследования, летом южноуральцы увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 15%. Такой рост объясняется тем, что в разгар отпускного сезона южноуральцы чаще проводят время за городом и скрашивают досуг в дороге и на отдыхе за просмотром любимого кино.

Фото: кадр из фильма "Бэби тур"

В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов. При этом жители Челябинской области чаще отдавали предпочтение российским фильмам и сериалам – в пятерку наиболее популярных кинопроектов в первые два летних месяца вошли: сериал "Желтый глаз тигра", сериал производства KION "Бэби-тур", комедия "Родители строгого режима" и оригинальная драма KION "Обоюдное согласие".

Фото: кадр из фильма "Родители строгого режима"

Эксперты МТС и KION выяснили, что этим летом жители Челябинской области стали чаще смотреть многосерийные кинопроекты. Такой формат пользуется большей популярностью именно в летний период, когда у зрителей появляется больше свободного времени или можно совместить просмотр с привычными делами по дому и саду.

Фото: кадр из фильма "Жизнь по вызову"

В этом сезоне самым популярным актером у южноуральцев стал Павел Прилучный – именно за просмотром сериалов с его участием чаще всего можно застать жителей региона.