В Челябинске с учета сняли свыше 100 автомобилей, у которых был изменен глушитель

Фото: ГИБДД Челябинска

С начала года в Челябинске выявили 615 водителей, у которых был изменен глушитель автомобиля. В основном такой тюнинг делает молодежь, чтобы машина издавала рычащие звуки. Но внесение изменений в конструкцию автомобиля вместе с тем является незаконным.

Всем автомобилистам с глушителями незаводского типа выписывается не только штраф, но и выдается предписание об устранении нарушений. Если водитель требования закона не исполняет, то он лишается регистрации машины.

— Большинство водителей относятся с пониманием к таким требованиям и самостоятельно устраняют нарушения. Если же водитель после трех дней с момента выявления нарушения решил оставить все как есть, то автомобиль снимают с учета, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

По данным ведомства, в 2023 году с учета было снято 118 автомобилей, водители которых не стали устранять нарушения, связанные с изменениями в системе выпуска отработавших газов.

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