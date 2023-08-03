Долги миасского оборонного завода-банкрота хотят повесить на «Роскосмос»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурсный управляющий Миасского машиностроительного завода (ММЗ) подал требование в Арбитражный суд Челябинской области о привлечении госкорпорации «Роскосмос» и Государственного ракетного центра имени Макеева к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 25 сентября.

Отметим, что ММЗ и ГРЦ имени Макеева, который является основным заказчиком завода и держателем 100% его акций, входят в структуру ГК «Роскосмос».

Сумма субсидиарной ответственности не установлена. Процесс банкротства Миасского машзавода продолжается с 2021 года. Предприятие, которое специализируется на выпуске оборонной продукции, ранее задолжало 2,4 млрд рублей банкам и ресурсоснабжающим организациям. Весной 2023 года конкурсный управляющий внес предложение о прекращении хозяйственной деятельности ММЗ, однако кредиторы завода воздержались от принятия такого решения.

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