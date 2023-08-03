Госавтоинспекторы задержали водителя, который сбил насмерть пешехода в Челябинске и скрылся

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ГИБДД задержали водителя Volkswagen, который сбил насмерть пешехода в центре Челябинска и скрылся. Нарушителем оказался 34-летний мужчина. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Водителю грозит уголовная ответственность по пункту «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — уточнили в ГИБДД города.

Авария произошла вечером 1 августа на проспекте Ленина рядом с гранд-отелем «Видгоф». Водитель иномарки сбил 47-летнего мужчину, а затем уехал с места ДТП. Пострадавший скончался в больнице.

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