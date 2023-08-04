Комсомольский проспект продлят в районе Градского прииска

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Челябинска нашли подрядчика на строительство нового участка главной улицы Курчатовского района — Комсомольского проспекта. Улица станет длиннее на 228 метров: участок дороги построят от перекрестка с улицей Чичерина до дома по адресу Чичерина, 120. На онлайн-картах эта дорога формально уже называется «Комсомольским проспектом», но пока представляет собой узкий квартальный проезд с автостоянкой в тупике.

На торгах победило ООО «Арсак», которая известна тем, что построила набережную у РК «Мегаполис» и сквер у дворца спорта «Юность», а также участвовала в других дорожных подрядах. За свои услуги фирма запросила 148,7 млн рублей — это на 11% меньше начальной цены контракта.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит проложить четырехполосную дорогу с тротуарами, островками безопасности и велодорожкой, а также освещением, дождевой канализацией и озеленением. Строительство продлится год с лишним — до июля 2024-го.

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