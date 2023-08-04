В Челябинск привезут редкие семейные святыни монархов и вельмож

Экспонаты доставят из музеев Московского Кремля. Фото: Православие на Южном Урале/t.me

Драгоценная посуда, ювелирные украшения и другие предметы – всего около 175 экспонатов конца XIV – начала XX вв смогут увидеть южноуральцы. 18 октября в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка семейных святынь российских монархов, вельмож и государственных деятелей «Тебе, Небесному Царю». Эти украшения в свое время они пожертвовали церкви.

Как рассказали в Челябинской епархии, среди экспонатов будет икона «Богоматерь Знамение» в драгоценном окладе из Архангельского собора Кремля, цата с подвесками, когда-то украшавшая список Боголюбской иконы Божий Матери в Благовещенском соборе Кремля, панагия, принадлежавшая митрополиту Платону (Левшину).

- Специально для челябинской выставки ряд предметов реставрируется, многие из них ранее никогда не покидали музейных хранилищ, - сообщили в епархии.

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