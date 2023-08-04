На комбинате «Магнезит» в Сатке Челябинской области мусоровоз зацепил кузовом трубопровод

Мужчина поднял кузов для проверки на посту охраны. Фото: ГИБДД по Челябинской области

На территории комбината «Магнезит» в Саткинском районе 3 августа мусоровоз повредил трубопровод. Как рассказали в ГИБДД по Челябинской области, 28-летний водитель МАЗ наехал на препятствие и повредил опору трубопровода теплосети.

А потом забыл его опустить. Фото: ГИБДД по Челябинской области

- Водитель выгрузил мусор и проходил проверку на посту охраны, для чего поднял кузов. Затем водитель продолжил движение с поднятым кузовом, не убедившись, что тот опущен. В результате ДТП транспортное средство получило технические повреждения, трубопровод поврежден, - сообщили в областной ГИБДД.

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