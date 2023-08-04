Бастрыкин потребовал доклад об избиении 10-летнего ребенка на детской площадке

После конфликта мальчик оказался в реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту избиения 10-летнего мальчика на детской площадке в «Парковом». Напомним, женщина напала на школьника, после того как тот отобрал у ее сына мяч.

Ранее, мама мальчика рассказала КП-Челябинск, как ее сын оказался в реанимации. По ее словам, сын попросил 4-летнего мальчика покинуть футбольное поле, так как его случайно могут травмировать ребята постарше. Но малыш начал огрызаться и пнул своим мячом в сторону школьника. Сын Альбины в ответ выбросил его мяч за пределы поля. Мальчик убежал жаловаться маме, так подбежала, схватила школьника, начала его оттаскивать. Мальчик, вырывался и ударил ее ладонью по очкам, тогда женщина стала сдавливать школьнику шею.

Их разняли прохожие, а ребенку сразу стало сразу плохо, он не мог встать. Следом во двор выбежал его отец и ударил обидчицу. Родители вызвали скорую. В этот момент на улицу вышел муж обидчицы и попытался ударить супруга Альбины кастетом, но врач прекратил драку.

10-летнему ребенку, по словам матери, стало плохо по пути в больницу. Затем ребенка повезли в больницу, по пути его состояние начало ухудшаться еще сильнее. Его забрали в реанимацию -0 из-за гипоксии начались судороги.

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