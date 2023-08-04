В Челябинске вспыхнул пожар на балконе многоэтажного дома

Пожарные быстро локализовали огонь. Фото: архив ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня ночью, 4 августа, в Чурилово загорелся балкон на 8 этаже многоэтажки на ул. 2-я Эльтонская. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, пожарные оперативно прибыли на место и быстро локализовали огонь. На месте работали восемь человек и три единицы техники.

- На пожаре пострадала женщина, ее доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. От огня также пострадала оконная рама.

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