Завод «Москвич» расширяет дилерскую сеть в Челябинской области

Фото: завод «Москвич»

В 16 городах России появятся новые дилерские центры автомобилей производства столичного завода «Москвич». В ближайшее время начнется подготовка площадок к открытию,

В перечне городов, где начнут официально торговать новыми «Москвичами» — Магнитогорск. В «городе металлургов» дилером станет «Регинас»: эта же компания с марта продает автомобили московского завода в Челябинске.

На данный момент открыл «Москвич» открыл 55 точек продаж и обслуживания в 25 городах России. А до конца года будет объявлен полный список новых автосалонов из более, чем 30 городов.

Отметим, что в августе отечественные кроссоверы на основе китайских JAC серьезно подорожали. Производитель поднял цены в среднем на 11%: базовый «Москвич 3» с механической КПП стоит теперь 2,2 млн рублей, а электромобиль «Москвич 3е» — под 4 млн рублей. Рост стоимости связывают с повышением утилизационного сбора на транспорт.

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