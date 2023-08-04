Дешевле и экологичнее: на копейском кладбище можно оставить прах в специальной стене с нишами

Фото: Управление благоустройства г. Копейска.

В поселке Горняк на центральном кладбище 1 августа открылся колумбарий. Это специальная стена с нишами для хранения праха кремированных умерших. Как рассказали в Управлении благоустройства Копейска, она расположена недалеко от центрального входа.

В Управлении объяснили: после помещения праха в нишу она закрывается плитой. На ней можно разместить информацию о покойном, эпитафии, фото. Рядом стоят скамьи, где можно помянуть усопших.

Рассказали в ведомстве почему стоит обратить внимание на этот тип захоронения. Так, урну можно перевезти в другое место, стоимость захоронения ниже – не требуется памятник и ограда, не нужно ухаживать за могилой, захоронение праха можно отложить. А еще – это экологично.

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