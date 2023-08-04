В Челябинске восстановили смытый пляж на Смолино

Песок на пляже смыло сильным ливнем. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске службы восстановили городской пляж «Новороссийский» на озере Смолино, который пострадал из-за сильного ливня. Об этом сообщили в мэрии города.

- Сейчас службы работают на пляже «Изумруд» на Шершневском водохранилище. Работы будут завершены в ближайшее время, - сообщили в администрации города.

Напомним, вечером 1 августа в Челябинске обрушился мощный ливень – выпало 86 мм осадков, больше месячной нормы. Из-за осадков подтопило дороги и дворы. Больше всего воды скопилось на центральных улицах – там даже перестали ходить троллейбусы. В городе зафиксировано более трех десятков подтопленных участков во дворах и на дорогах.

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