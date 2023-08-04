Члены общественного движения «Соцгород» поздравили челябинских десантников с Днем ВДВ

Фото: "Соцгород"

В Челябинске в парке Гагарина отметили День воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие члены общественного движения «Соцгород». Лидер «Соцгорода» Андрей Барышев уже много лет выступает социальным партнером мероприятий, посвященных Дню ВДВ, и считает воздушные войска элитой российской армии.

Фото: "Соцгород"

– Бойцам «крылатой пехоты» всегда доверяли наиболее сложные и ответственные задачи. Я благодарен ветеранам ВДВ, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства. И сегодня они продолжают оставаться в строю, передавая опыт молодому поколению, – отметил экс-депутат Госдумы.

Фото: "Соцгород"

В мероприятии также принимала участие директор «Соцгорода» Олеся Пашанина, которая поздравила виновников торжества с профессиональным праздником и отметила, что всех десантников объединяет несгибаемый характер, сплоченность и взаимовыручка, а также неизменный девиз: «Никто, кроме нас!».