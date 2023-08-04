В поселке Шершни товарный поезд сошел с рельсов на гнилых шпалах

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК РФ

Транспортные следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента в Челябинске. Накануне вечером, 3 августа, на пригородной станции Шершни, произошел сход с рельсов двух вагонов товарного поезда, груженых щебнем.

Предварительной причиной схода вагонов названа «кустовая гнилостность шпал» — это состояние пути, когда аварийными являются три или более шпалы подряд. Пострадавших в результате происшествия не было, груз также остался цел.

— Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. На месте происшествия работали следователи, проводится комплекс проверочных мероприятий, выясняются все причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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