В челябинском водохранилище пополнилась популяция сазана

Фото: Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Молодых сазанят выпустили 3 августа в Шершневское водохранилище города Челябинска в ходе компенсационного зарыбления водоема. На этом важном событии присутствовала специальная комиссия, которая наблюдала, как 16-сантиметровых рыбок взвешивали, считали и по специальному пластиковому водоводу отпускали во «взрослую» жизнь.

Компенсационное зарыбление водоемов в Челябинской области проводится каждый год. Это необходимо для пополнения запасов рыбы в рамках возмещения экологического ущерба, который наносят различные промышленные предприятия и другие организации в ходе реализации своих проектов вблизи водоохранной зоны озёр, водохранилищ и рек.

– Когда какая-либо организация разрабатывает проектную документацию при реализации проектов строительства или разработки месторождений, она рассчитывает ущерб, который наносится окружающей среде, в частности водным биологическим ресурсам. Исходя из этого, рассчитывается объем и определяются виды рыбы, которую нужно выпустить в водоем, – поясняет руководитель Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Ершов. – Эти расчеты согласовываются с нашим Уральским филиалом ВНИРО и с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства.

Фото: Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

3 августа свой вклад в увеличении популяции сазана в Шершневском водохранилище внес Комитет дорожного хозяйства администрации города Челябинска. Для того чтобы выпустить 10 тысяч подрощенных мальков, комитет заключил договор с Чебаркульским рыбозаводом, где и выполнили эту специфическую работу, а потом выпустили рыбок в водоём. Как пояснили в комитете, экологический ущерб был нанесен при строительстве Ленинградского моста и набережной реки Миасс, когда монтировали подпорные стенки моста и делали отсыпку.

– Каждая рыбка весит от 40 до 60 граммов, размер – около 16 сантиметров, – рассказала главный рыбовод Чебаркульского рыбозавода Наталья Дронова. – Перед выпуском рыбы мы проверяем температуру воды в водоёме, насыщение её кислородом, чтобы эти параметры совпали с теми, которые сейчас есть у воды в наших ёмкостях с рыбой. Сегодня хорошая погода, всё нормально, рыба будет чувствовать себя прекрасно.

До товарного состояния сазан будет расти примерно год. Когда он достигнет размера 30 сантиметров, его уже можно будет ловить на удочку – об этом говорится в Правилах рыболовства для Челябинской области. Но лучше подождать подольше, тогда есть шанс поймать эту рыбу «ростом» уже до одного метра и весом до 20 килограммов.

– Это зарыбление направлено больше на то, чтобы рыбаки-любители могли свободно ловить аквакультуру, которая будет здесь воспроизводиться, – говорит начальник отдела рыбоводства и рыболовства Министерства сельского хозяйства Челябинской области Алексей Екимов. – Плодовитость сазана очень хорошая, он будет сам воспроизводиться, и рыбы будет достаточно много. На рыбу, которая выпускается в водоём, обязательно оформляются ветеринарные сопроводительные документы, которые проводятся через ФГИС «Меркурий». Это значит, что рыба абсолютно здорова и не будет представлять опасности обитателям водохранилища.

Фото: Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Вообще компенсационное зарыбление водоёмов производится в соответствии с федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и постановлением Правительства России «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

– Сегодня выпускаем около 10 тысяч штук подрощенной молоди сазана – почти девять тысяч от Комитета дорожного хозяйства Челябинска и больше тысячи – от ООО «УСГ». Еще в августе – сентябре будет компенсационный выпуск от АО «СибЮгСтрой», будем выпускать 136 тысяч штук рыбы, – сообщил Алексей Екимов.

– Сазан здесь хорошо растёт. Мы планировали запустить в Шершнёвское водохранилище ещё толстолобика и белого амура, в связи с тем, что есть зелёные водоросли, но эта рыба пока не подросла. Постараемся в этом году выпустить, если не получится, то в 2024 году, – рассказал начальник отдела рыбоохраны по Челябинской области Руслан Фетисов.

По его словам, сазан почистит малоценную, тугорослую рыбу, которая съедает кормовую базу и чрезмерно размножается. Поскольку если в водоёме нет таких хищников, как сазан, становится слишком много рыбы, и она перестает расти, мельчает.