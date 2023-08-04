В Центре коммунального сервиса в Челябинске рассказали об особенностях работы по вывозу мусора в сезон арбузов и дынь

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

Сезон потребления бахчевых культур в самом разгаре. Южноуральцы начинают активно покупать арбузы, дыни и другую плодоовощную продукцию, а также начинают делать заготовки из собственно выращенных ягод, овощей и фруктов.

С конца июля традиционно в мусорные баки попадает большое количество сокосодержащих отходов. В условиях высокой температуры фрукты и овощи, а также их очистки быстро разлагаются и выделяют жидкость, которая вначале скапливается в баках, а потом попадает в мусороприемную камеру мусоровоза. Зачастую влажные отходы проливаются возле контейнерной площадки, что вызывает недовольство граждан.

Отметим, что парк техники компаний-перевозчиков ТКО, с которыми работает ЦКС, в большинстве своем укомплектован современными мусоровозами, кузова которых имеют герметичные поддоны с уплотнителями, однако при складировании в контейнеры большого количества влажного мусора, избежать утечки жидкости при перевалке отходов в мусоровоз не представляется возможным. Нужно понимать, что техника предназначена все-таки для вывоза твердых коммунальных, а не жидких отходов. А машина, в которой мусор утрамбовывается с помощью специального пресса, в случае попадания в нее больших объемов влажного мусора, «превращается» в гигантскую соковыжималку.

Впрочем, пролив фруктово-овощного сока может происходить не только при перевалке отходов из баков в мусоровоз. Состояние контейнеров, которые могут иметь повреждения (трещины и надломы), тоже может быть причиной утечек дурно пахнущих жидкостей на контейнерных площадках.

Решить проблему с неприятным запахом можно с помощью уборки территории, в том числе путем помывки тротуара и дезинфекции баков. В соответствии с законодательством порядок в местах накопления ТКО в многоквартирном жилом фонде должны поддерживать управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. В частном секторе это зона ответственности – органов местного самоуправления. Своевременный ремонт или замена треснувших контейнеров, — еще один подход, который может улучшить ситуацию.

Существуют и другие способы уменьшения объемов влажного мусора. Но для этого необходимо пересмотреть потребительские привычки. Например, в некоторых странах в быту люди активно используют измельчители. Эти устройства перемалывают очистки в пюре, которое без проблем можно сливать в канализацию. Проживающие в частном доме также могут использовать очистки для приготовления компоста, таким способом арбузные корки и испорченные помидоры могут превратиться в удобрение.

Стоит обозначить еще один серьезный аспект. Нередко ЦКС встречается с ситуациями, при которых в баки складируется большое количество однотипных испорченных овощей или фруктов. Как правило, это делают владельцы торговых точек, которые реализуют фрукты и овощи в розницу. Вместе с тем, складирование просроченной партии товаров, в том числе и плодоовощной продукции, в обычные мусорные баки запрещено. Такой вид отходов уже не относится к ТКО. И для утилизации такого мусора его собственники должны заключить отдельный договор.

Нарушение же установленного порядка может самым негативным образом отразиться на санитарном состоянии контейнерных площадок. Центр коммунального сервиса обращается к южноуральцам с просьбой фиксировать подобные нарушения. Ссылку на фото и видео можно присылать на электронную почту ЦКС: info@cks.ru. О подобных фактах можно также сообщать на прямую линию Центра коммунального сервиса по телефону 8(351) 200-33-83.