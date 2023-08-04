В Челябинске ограничат движение на улице Северо-Крымской

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске из-за реконструкции теплосетей ограничат движение на улице Северо-Крымской. Как сообщили в городской администрации, работы начнутся 5 августа.

— В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 5 августа до 29 сентября поэтапно будет закрываться движение транспорта по улице Северо-Крымской, — уточнили в мэрии.

В ходе работ для транспорта ограничат движение на участке от дома № 16 по Комсомольскому проспекту до дома № 18 по улице Северо-Крымской.

Автомобилистов просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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