В Челябинске из-за работ на теплотрассе ограничат движение на проспекте Победы

Ограничения начнут действовать 5 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске приступают к реконструкции теплотрассы на проспекте Победы. Как сообщили в городской администрации, из-за работ будет частично ограничено движение.
— На первом этапе, который продлится с 5 до 18 августа, будет закрыто движение транспорта на дублере проспекта Победы в районе дома № 290, — уточнили в мэрии.
О сроках следующих этапов и участках, движение на которых ограничат, будет сообщено дополнительно. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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