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НовостиОбщество4 августа 2023 11:54

В Челябинске из-за работ на теплотрассе ограничат движение на проспекте Победы

В Челябинске ограничат движение транспорта по проспекту Победы
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Ограничения начнут действовать 5 августа

Ограничения начнут действовать 5 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске приступают к реконструкции теплотрассы на проспекте Победы. Как сообщили в городской администрации, из-за работ будет частично ограничено движение.

— На первом этапе, который продлится с 5 до 18 августа, будет закрыто движение транспорта на дублере проспекта Победы в районе дома № 290, — уточнили в мэрии.

О сроках следующих этапов и участках, движение на которых ограничат, будет сообщено дополнительно. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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