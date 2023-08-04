Челябинская легкоатлетка Наталья Комбарова на чемпионате России: «Приятно, что нас сравнивают с моделями»

Наталья Комбарова (в центре) с поклонницей Фото: Алексей МИКУШИН

Одну из лучших легкоатлеток России в беге на 100 и 200 метров, победительницу и призеру крупных Всероссийских стартов челябинку Наталью Комбарову справедливо считают одной из самых симпатичных представительниц «Королевы спорта».

Правда ли что почти всех легкоатлеток считают моделями, которым всегда найдется место на подиуме, как сама Наталья относится к такому определению и в какой рекламе она хотела бы сняться? На вопрос КП-Челябинск наша спортсменка отвечает однозначно:

— Да, мне приятно, что нас сравнивают с моделями, и наши фигуры действительно очень эстетичны, у нас все девочки очень красивые и самые лучшие.

Напомним, в первый день чемпионата России в Челябинске вчерашней юниорке, 22-летней Наталье Комбаровой чуток не повезло — четвертое место и проигрыш одной сотой в борьбе за «бронзу». Однако, при этом она обновила свой личный рекорд на 100-метровке.

У Натальи еще будет шанс побороться за медаль 5 и 6 августа в Челябинске на стадионе им. Елесиной она выйдет на старт эстафеты 1×400 метров и в забеге на 200-метровке.

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