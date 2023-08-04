Двух молодых челябинцев задержали за распространение наркотических психостимуляторов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинские полицейские возле дома по улице Молодогвардейцев задержали двух парней 21 и 23 лет. При себе у них обнаружили 25 свертков с порошкообразным веществом. В ходе проверки выяснилось, что в пакетиках хранился синтетический психостимулятор, который вызывает сильнейшую зависимость.

— Часть запрещенных веществ они незадолго до задержания успели разложить по тайникам. Из них полицейские извлекли еще четыре свертка общим весом около 180 граммов, — уточнили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Полицейские провели обыски по месту проживания одного из задержанных. В его доме обнаружили еще около 500 грамм запрещенного вещества.

Всю партию задержанные планировали сбыть на территории Челябинска бесконтактным способом. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 700 граммов.

Фото: УМВД по городу Челябинску

В отношенных молодых людей возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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