Миллиардер из списка Forbes намерен открыть под Челябинском десять элитных школ и детских садов

Игорь Рыбаков родился в Магнитогорске Челябинской области. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Миллиардер из списка Forbes, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков намерен открыть под Челябинском десять школ и детских садов, где дети смогут получать высококачественное образование. Местом расположения учебных заведений должен стать пригородный жилой комплекс L-Town. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пиар-директора Рыбакова Глеба Климентьева.

Проект получит название Rybakov PlaySchool. Миллиардер планирует прилететь 5 августа в Челябинск, чтобы обсудить его реализацию с местным предпринимателем Василием Курбацких, чья компания занимается застройкой жилого комплекса L-Town.

— Я сам с Урала, Урал - опорный край державы. А образование – главная инвестиция в будущее. И такой интересный проект как L-Town – город спутник, с современной архитектурой заслуживает того, чтобы в нем были первоклассные учебные заведения. Здесь будут проживать более 30 тысяч человек и, конечно, их дети должны получить качественное образование, научиться добиваться поставленных целей вне зависимости от обстоятельств, — рассказал Игорь Рыбаков.

Общие инвестиции в открытие школ и детских садов оцениваются в 300-400 млн рублей. В сумму входит аренда помещений на 1500 квадратных метров и обеспечение всем необходимым: технологии, мебель, техника, найм и обучение персонала. В каждом Rybakov PlaySchool смогут одновременно обучаться до 100 детей.

Для финансирования проекта собираются привлечь предпринимателей, которые станут кураторами образовательных учреждений по одной из двух моделей. Если это франшиза, то в таком случае инвестор получает прибыль и платит паушальный взнос. Если операторская, то всем управлением занимается PlaySchool, а куратор получает доход. По заявлению миллиардера, рентабельность проекта составит до 20% годовых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru