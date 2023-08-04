В Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий продлен на три дня

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий продлен до вечера 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

— По информации Челябинского ЦГМС, в столице Южного Урала до 19:00 часов 7 августа будет сохраняться режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, — отметили в ведомстве.

В Минэкологии добавили, что над городом может появиться дымка и ощущаться запах гари. Причиной всему лесные пожары на территории Свердловской области. Западный ветер может перенести продукты горения из соседнего региона.

Промышленным предприятиям Челябинской области предписали приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное влияние на атмосферный воздух. Контроль за этой работой осуществляют уполномоченные органы.

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