Подросткам запретили работать в магнитогорском парке «Притяжение» после скандала

Подростки стоят в очереди как в жару, так и в дождь. Фото: Черное&Белое Магнитогорск / vk.com

Подростков больше не будут привлекать к работам в магнитогорском парке «Притяжение». Такое решение приняла администрация. Это связано с недавним скандалом, когда сотням подростков не выдали зарплату, и они выстроились в огромную очередь.

– В связи со сложившейся ситуацией и во избежание повторения подобных инцидентов в будущем, мы принимаем решение о запрете привлечения подрядными и субподрядными организациями к любым видам работ лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, – сообщили в компании «Территория Притяжения».

Запрет начнет действовать уже с 5 августа.

Напомним, в ожидании зарплаты несколько сотен подростков выстроились в очередь на жаре. Им задолжали буквально несколько тысяч рублей. После того, как ситуация получила резонанс, дело сдвинулось с мертвой точки. А прокуратура уже организовала проверку.

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