Два человека пострадали в ДТП с погрузчиком в Копейске

Фото: ГИБДД Копейска

В Копейске водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Polo пострадали в ДТП с погрузчиком. Авария случилась рано утром 5 августа. Погрузчик стоял на перекрестке и ждал зеленого сигнала светофора, когда в соседнем ряду к нему подъезжала легковушка. Водитель иномарки не рассчитал расстояние и врезался в погрузчик.

– В результате ДТП 47-летний водитель госпитализирован, 22-летний пассажир получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался, – рассказали в ГИБДД Копейска.

Судя по кадрам с места аварии, автомобиль серьезно пострадал. После столкновения его развернуло на 90 градусов, часть корпуса со стороны водителя оказалась разбитой.

Фото: ГИБДД Копейска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru