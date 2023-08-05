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В Челябинске провели акцию против запрета абортов. Возле фонтана на площади Революции активистки-феминистки раскидали коробки, внутри которых лежали куклы. Так они хотели показать, что женщины могут избавляться от нежеланных детей самыми жестокими способами. И запрет абортов количество подобных случаев может только увеличить.

Каждую коробку сопроводили листовками, на которых упоминались случаи, когда в разных городах России находили мертвых младенцев. Феминистки также считают, что запретом абортов нельзя улучшить демографическую ситуацию.

– Те женщины, которым не удастся искалечить себя или убить с помощью подпольного аборта, найдут способ, как избавиться от нежелательного ребёнка. А так как в Челябинской области, запрещены бэби-боксы, вы догадываетесь, каким образом будут испаряться ненужные дети, – добавили активистки.

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