Челябинка на свой день рождения повезла гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: Ольга Шнейдер

Жительница Челябинска Ольга Шнейдер привезла гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает издание Hornews.com. Так получилось, что поездка совпала с днем ее рождения, который женщина встретила в пути.

Вместе с волонтерами и неравнодушными челябинцами Ольга собрала игрушки и канцелярию для детей. А также продукты для военнослужащих. По словам женщины, такие поездки даются тяжеловато, но она продолжит помогать нуждающимся.

– Историю рассказали про мальчишку, у которого из всех игрушек – 12 кубиков «Лего», и больше ни черта нет. Вот такие впечатления. Девчонки говорят: «Мы справимся здесь, дай Бог, чтобы это поскорее закончилось», – рассказала Ольга Шнейдер.

Ольга начала помогать бойцам СВО, когда ее брата мобилизовали. Сначала она работала в одной волонтерской организации, а потом стала ездить в ЛДНР сама. С февраля 2023 года женщина посещает новые регионы ежемесячно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru