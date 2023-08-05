«Минут 40 провисели»: магнитогорцы застряли на канатной дороге в Абзаково

Магнитогорцы застряли на высоте. Фото: Елена Грачева

Жители Магнитогорска приехали на курорт Абзаково, чтобы отдохнуть и насладиться видами, но застряли на канатной дороге. В какой-то момент она просто перестала работать. По словам застрявшей Елены Грачевой, механизм пытались запустить несколько раз, но попытки оказались безуспешными.

– Они раза три пытались запустить двигатель, в итоге минут 40 провисели. Как-то включили на малой скорости и довезли до промежуточного пункта. Кто сверху ехал, кто снизу – всех там высадили, – рассказала Елена.

Людям пообещали автобус, который приедет за ними и отвезет к дому отдыха. Но, прождав несколько минут, многие решили идти пешком.

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