В Копейске водитель протаранил забор отдела полиции

Фото: Подслушано Копейск

В Копейске нетрезвый водитель протаранил забор отдела полиции. Инцидент случился утром 5 августа. Как сообщили в главке, за рулем ВАЗ-2107 находился 18-летний парень. Ко всему прочему, водительских прав у него нет.

Остановить парня смог только металлический забор, который он и снес. На водителя составили протоколы за снос забора, а также вождение без прав и вождение в нетрезвом состоянии.

Кстати, это не единственное ДТП, которое случилось утром в Копейске. Водитель легковушки не перекрестке врезался в погрузчик. В итоге пострадали два человека.

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