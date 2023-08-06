Челябинский спортсмен Моргунов выиграл чемпионат России в прыжках с шестом

Тимур Моргунов. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Челябинский спортсмен Тимур Моргунов стал чемпионом России по прыжкам с шестом. На чемпионате России, который проходит на Южном Урале, он показал лучший результат в этом году.

Тимур Моргунов перепрыгнул планку высотой 5,87 метров. Ни один из соперников не смог добиться таких результатов. В этом году в России еще ни один спортсмен не смог «взять» такую высоту.

Уже в статусе чемпиона России он попробовал побить свой рекорд в 6 метров. Но преодолеть отметку в 6,1 метров он не смог.

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