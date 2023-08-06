Дальнобойщика госпитализировали после аварии с двумя фурами в Челябинской области

Авария произошла на мокрой после дождя дороге. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области

Серьезное ДТП произошло на трассе «Москва–Челябинск» в Катав-Ивановском районе. Две фуры перегородили дорогу, одному из водителей понадобилась помощь медиков.

Один из дальнобойщиков выехал на обгон там, где это разрешено. Но не увидел, что по встречке шла другая фура. Сворачивать было некуда – машины столкнулись.

– В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения, его забрала скорая помощь. Движение полностью перекрыто, сейчас организовываем объезд, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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