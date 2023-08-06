В Челябинске неизвестный сжег розовое уличное пианино

Теперь на пианино не поиграть. Фото: Новосинеглазово / ВКонтакте

В челябинском микрорайоне Новосинеглазово кто-то сжег уличный пианино. Розовый красавец уже успел полюбиться местным жителям. На нем играли даже дворовые мальчишки!

Но сегодня утром челябинцы увидели, что кто-то решил напакостить и испортил музыкальный инструмент.

– Поджигал один человек, в черной кофте с капюшоном и в шортах. С первого раза не получилось, подошел второй раз и поджег. Скотина! – возмущается в соцсетях жительница Новосинеглазово Лидия.

В паблике ВКонтакте «Новосинеглазово» негодуют многие жители этого микрорайона Челябинска. Ведь пианино радовало детей и жителей красивой (правда, не всегда) музыкой.

– Жаль, что в нашем поселке живут абсолютно недалекие личности, действия которых приводят к разочарованиям. Но таких меньшинство, будем надеяться, что данный казус не повлияет на развитие нашего поселка и на появление новых подобный проектов у нас, – отметил автор паблика «Новосинеглазово».

На происшествие уже отреагировали в полиции города. Там пообещали провести проверку.

– На место происшествия направят участкового. Будет реализован необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – отметили в пресс-службе полиции Челябинска.

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