Промокли под дождем и замерзли: в Миассе на улице нашли двух детей без родителей

В полиции детей переодели в сухую одежду. Фото: Инцидент Миасс / Вконтакте

Двух продрогших деток на улице заметила жительница Миасса Елена. Брат с сестрой были без родителей и не могли ничего рассказать о себе, кроме имен и возраста.

– Нашли сегодня детей 6 и 8 лет. Не знают фамилию, где живут, даже город, – написала Елена в местном паблике «Инцидент Миасс».

Ребятишек она привела в полицию. Там и нашли родителей мальчика и девочки 6 и 8 лет. Но сначала их обогрели, переодели в сухую одежду и угостили сладостями с горячим чаем.

– Полицейские выяснили, что дети гостили у бабушки и вышли на улицу погулять. Заигравшись, ребята ушли со двора и не смогли вспомнить дорогу обратно, – рассказали в пресс-службе полиции Челябинской области.

Ребятишек передали маме. Проверка не выявила никаких нарушений.

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