Погода как в бане: в Челябинске неделя началась с густого тумана, в прогнозе – жара и дожди

Если верить прогнозу, туман сменится двумя днями дождей Фото: Василий МАЛЫШЕВ

На челябинские улицы утром 7 августа опустилась густая туманная дымка. Дома и дороги спрятались в белой пелене. Метеорологи предупреждали о возможности тумана заранее. А на ближайшее время они предсказывают жару и осадки.

По данным специалистов, днем в понедельник в Челябинске воздух разогреется до +25, +27 градусов. Будет не только жарко, но и сыро: пройдет кратковременный дождь и даже может загреметь гроза.

Во вторник 8 августа станет немного прохладней, днем ожидают всего +20. Но дожди продолжатся.

Прекратятся осадки только к среде 9 августа. В этот день температура воздуха вновь подскочит до +27.

Напомним, накануне в Миассе прохожие нашли на улице двух промокших под дождем детей. Брат с сестрой заблудились во время прогулки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru