Погода как в бане: в Челябинске неделя началась с густого тумана, в прогнозе – жара и дожди

Если верить прогнозу, туман сменится двумя днями дождей
Фото: Василий МАЛЫШЕВ
На челябинские улицы утром 7 августа опустилась густая туманная дымка. Дома и дороги спрятались в белой пелене. Метеорологи предупреждали о возможности тумана заранее. А на ближайшее время они предсказывают жару и осадки.
По данным специалистов, днем в понедельник в Челябинске воздух разогреется до +25, +27 градусов. Будет не только жарко, но и сыро: пройдет кратковременный дождь и даже может загреметь гроза.
Во вторник 8 августа станет немного прохладней, днем ожидают всего +20. Но дожди продолжатся.
Прекратятся осадки только к среде 9 августа. В этот день температура воздуха вновь подскочит до +27.
Напомним, накануне в Миассе прохожие нашли на улице двух промокших под дождем детей. Брат с сестрой заблудились во время прогулки.
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