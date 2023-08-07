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НовостиОбщество7 августа 2023 3:28

Погода как в бане: в Челябинске неделя началась с густого тумана, в прогнозе – жара и дожди

Челябинск утром 7 августа окутал густой белый туман
Елена КОЛЧИНА
Если верить прогнозу, туман сменится двумя днями дождей

Если верить прогнозу, туман сменится двумя днями дождей

Фото: Василий МАЛЫШЕВ

На челябинские улицы утром 7 августа опустилась густая туманная дымка. Дома и дороги спрятались в белой пелене. Метеорологи предупреждали о возможности тумана заранее. А на ближайшее время они предсказывают жару и осадки.

По данным специалистов, днем в понедельник в Челябинске воздух разогреется до +25, +27 градусов. Будет не только жарко, но и сыро: пройдет кратковременный дождь и даже может загреметь гроза.

Во вторник 8 августа станет немного прохладней, днем ожидают всего +20. Но дожди продолжатся.

Прекратятся осадки только к среде 9 августа. В этот день температура воздуха вновь подскочит до +27.

Напомним, накануне в Миассе прохожие нашли на улице двух промокших под дождем детей. Брат с сестрой заблудились во время прогулки.

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