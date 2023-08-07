В Челябинской области назвали причину подорожания школьной формы

Минимальная цена комплекта школьной одежды – 5,8 тыс. рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьная форма в Челябинской области заметно выросла в цене за последний год. По данным региональной Контрольно-счетной палаты комплект одежды для девочки подорожал на 10,б%. А набор вещей для мальчика и вовсе стал стоить на 19,8% больше, чем год назад.

Чтобы подсчитать будущие траты родителей, аналитики определяли цену набора из трех рубашек, брюк, пиджака или жилета для ученика, трех блузок, юбки, жакета или жилета для ученицы.

Выяснилось, что мамам и папам мальчиков придется отдать за школьную форму от 6,5 тыс. рублей до 31,6 тыс. рублей. За ученическую одежду для дочерей родителям потребуется заплатить от 5,8 тыс. рублей до 30,4 тыс. рублей.

— Подъем цен во многом обусловлен возможным введением нового ГОСТа для ученической одежды, — объяснили в КСП. — В связи с чем компании-производители заблаговременно озаботились улучшением качества отшиваемой формы.

Аналитики добавляют, что у родителей остается возможность сэкономить. Во многих магазинах перед началом нового учебного года действуют скидки и акции. Но чтобы сохранить деньги, придется потратить время на обход разных торговых точек в поисках наибольшей скидки.

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