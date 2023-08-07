Неудачно срезала дорогу: в Златоусте пенсионерка провалилась в трехметровый колодец с мусором

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Златоусте пенсионерку эвакуировали из глубокого колодца, на дне которого она провела много часов.
6 августа 70-летняя женщина решила сократить дорогу и пройти по газону. Но не заметила там открытый коллектор и провалилась. Воды на дне колодца не оказалось, только кучи мусора. К несчастью, хлам не смягчил удар, при падении с трехметровой высоты пенсионерка сильно ушиблась.
Телефона у женщины не оказалось. Страдая от боли, горожанка пыталась звать на помощь, но к злополучному газону в воскресный вечер больше никто не приближался. Пенсионерке всю ночь пришлось провести под землей. Лишь ранним утром в понедельник доносящиеся с глубины мольбы о помощи услышал оказавшийся поблизости мужчина. Он вызвал экстренные службы.
— При помощи альпинистского снаряжения и спинального щита в сопровождении двух спасателей женщину на руках подняли с глубины, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Пенсионерку увезли в больницу, чтобы выяснить, получила ли она при падении серьезные травмы.
Ранее жители Магнитогорска застряли на канатной дороге. Им пришлось 40 минут провисеть на высоте.
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