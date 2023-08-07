Заключительный этап опрессовок начнется в Челябинске с 9 августа

Из тысячи отключенных в предыдущем этапе домов без горячей воды остаются 39.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Со среды, 9 августа, в Челябинске стартует заключительный, шестой этап гидравлических испытаний. Без горячей воды на две недели останутся 145 жилых домов и 27 социальных учреждений. Об этом на аппаратном совещании в администрации Челябинска заявил замглавы города по ЖКХ Александр Астахов.
— После третьего и четвертого этапов опрессовки всех потребителей подключили. По причине производства работ на тепловых сетях, а также выхода из строя бойлеров дополнительно от ГВС отключено порядка 100 многоквартирных домов. Работаем с УК, держим на контроле вопрос ускорения ремонта, — доложил Александр Астахов.
Как сообщалось ранее, в пятый этап опрессовок попала почти тысяча домов. По его окончании без горячего водоснабжения остаются лишь 39 домов в поселке Шагол. Там для подготовки к отопительному сезону выведена в ремонт котельная, работы продлятся до 11 августа.
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