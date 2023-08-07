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НовостиОбщество7 августа 2023 7:06

Жители Челябинской области пообщались с мобилизованными родственниками через телемост

Челябинцы по видеосвязи пообщались с мобилизованными родственниками
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Жители Челябинской области смогли поговорить с мобилизованными родственниками, которые сейчас находятся в зоне СВО. Для этого организовали телемост.

Близких военнослужащих собрали в одном зале, а самих мобилизованных — в одной палатке с телевизором.

Не все участники видеоконференции сразу смогли узнать своих родных в камуфляжной форме на экране.

— Это он разве? — изумилась одна из челябинок к веселью участников телемоста.

Военнослужащие поблагодарили друзей и родственников за поддержку и терпение.

— Такие телемосты в Центральном военном округе проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих, — рассказали в Минобороны России.

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