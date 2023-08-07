В Челябинске появятся специальные тумбы для объявлений

Фото: администрация г. Челябинска

Проблему бесплатных объявлений, которые массово расклеивают в Челябинске на всех доступных вертикальных конструкциях — на углах домов, остановках транспорта, опорах освещения — в администрации города решили локализовать. В каждом районе города могут появиться специальные тумбы для бесплатных объявлений — с такой инициативой к главам районов выступила на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова.

— Вы докладываете каждый раз, сколько фасадов очистили от граффити и объявлений, но это — процесс непрерывный. За летний период значительно выросло число объявлений в неустановленных местах, поэтому давайте, подумаем: может, закупим специальные тумбы, на которых разрешим размещение этих объявлений и определим места их нахождения? — предложила Наталья Котова.

Мэр Челябинска попросила глав районов направить ей свои предложения по решению вопроса с бесплатными объявлениями.

В середине июля власти Челябинска наняли подрядчика, который будет заниматься автообзвоном номеров в незаконно расклеенных объявлениях и предупреждать рекламодателей об административной ответственности. За полгода на это потратят 460 тысяч рублей из бюджета. А в конце месяца Заксобрание повысило санкции за незаконное размещение объявлений: частных лиц теперь будут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, организации — до 100 тысяч рублей.

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