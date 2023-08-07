В Челябинске начали строительство крытого футбольного манежа

Рабочие уже начали рыть котлован
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске официально начали строительство крытого футбольного манежа. Рабочие уже начали рыть котлован на пересечении улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев.
Для церемонии приехал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
— Объект уникальный и современный, важно, что рядом будут находиться открытые футбольные поля, — сказал Максим Митрофанов. — Район точно преобразится с такой доминантой как легкоатлетический манеж.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Манеж будет включать футбольное поле 105×68 метров, четыре раздевалки для команд, тренерские, два разминочных зала, раздевалки для судей, медпункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал.
— Кроме футбольного поля будут легкоатлетические беговые дорожки, вся инфраструктура для прыжковых дисциплин, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Здесь будет базироваться футбольный клуб «Челябинск», поэтому разместятся более трех тысяч зрительских мест.
Строительство «Арены Челябинск» ведется по концессионному соглашению регионального минспорта с Челябинским цинковым заводом. По проекту объект откроют летом 2025 года.
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