В Челябинске начали строительство крытого футбольного манежа

Рабочие уже начали рыть котлован Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске официально начали строительство крытого футбольного манежа. Рабочие уже начали рыть котлован на пересечении улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев.

Для церемонии приехал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

— Объект уникальный и современный, важно, что рядом будут находиться открытые футбольные поля, — сказал Максим Митрофанов. — Район точно преобразится с такой доминантой как легкоатлетический манеж.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Манеж будет включать футбольное поле 105×68 метров, четыре раздевалки для команд, тренерские, два разминочных зала, раздевалки для судей, медпункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал.

— Кроме футбольного поля будут легкоатлетические беговые дорожки, вся инфраструктура для прыжковых дисциплин, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Здесь будет базироваться футбольный клуб «Челябинск», поэтому разместятся более трех тысяч зрительских мест.

Строительство «Арены Челябинск» ведется по концессионному соглашению регионального минспорта с Челябинским цинковым заводом. По проекту объект откроют летом 2025 года.

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