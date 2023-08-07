Жительница Челябинской области отдала 100 тысяч рублей мошеннику, обещавшему раскрутить ее бизнес в соцсети

Сперва женщина отказалась от "помощи" мошенника, но тот настаивал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Верхнего Уфалея из-за мошенника лишилась 100 тыс. рублей. Женщина слышала о разных видах афер и старалась сохранять бдительность, но мошенник заполучил ее деньги, использовав новый, нестандартный способ обмана.

48-летняя горожанка — самозанятая. Мошенник написал ей в соцсети, предложив помочь с продвижением бизнеса в интернете. На первое предложение женщина не обратила внимания, но аферист не сдался, продолжая расписывать преимущества своих услуг. С помощью паблика в соцсети он обещал привлечь для женщины множество новых клиентов, а за работу просил всего 4,4 тыс. рублей в месяц.

Женщина поверила и оплатила «помощь» мошенника. Но тот быстро сообщил, что денег за месяц работы недостаточно. Обязательно внести также плату за защиту от блокировки группы, верификацию сообщества, получение ключа… Список расходов все рос и рос. В итоге женщина перевела мошеннику еще 96 тыс. рублей. Но продвигать ее бизнес в интернете обманщик даже не начал.

Огорченная жительница Верхнего Уфалея обратилась в полицию.

— Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс действий, направленных на установление и задержание злоумышленников, — прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Ранее из элитного коттеджа под Челябинском похитили коллекцию золотых монет.

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