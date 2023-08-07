Может снести крышу: в Челябинской области объявили экстренное предупреждение из-за штормового ветра и ливней

Погода может резко испортиться Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области на вторую половину дня 7 августа, ночь и день 8 августа объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, погода ухудшится не повсеместно. Но местами разыграются настоящие бури.

— Ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, — рассказали в МЧС.

На такой скорости штормовой ветер может легко повредить кровли домов или сломать деревья, поэтому южноуральцев просят соблюдать осторожность.

Напомним, накануне ливень с градом обрушился на Челябинск. А до того молния ударила в нескольких метрах от машины на трассе Челябинск-Троицк.

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