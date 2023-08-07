«Лежал на земле и не подавал признаков жизни»: в Челябинской области на улице нашли раненого мужчину

Избившему собутыльника горожанину грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Катав-Ивановске полицейские патрулировали ночью улицы и нашли тяжело раненного мужчину.

— Он лежал на земле и не подавал признаков жизни, — рассказали в региональном ГУ МВД.

На голове у мужчины зияли раны. Сам он оказался жив, но без сознания.

37-летнего пострадавшего на машине скорой помощи увезли в больницу. А полицейские выяснили, что голову мужчине во время пьяной ссоры разбил собутыльник.

Агрессора задержали, но потом отпустили домой, взяв подписку о невыезде. В отношении драчуна возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Челябинске на деткой площадке женщина напала на10-летнего мальчика.

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