В челябинской гостинице «Аэропорт» прошла реконструкция. Смотрим обновленные номера

В гостинице челябинского аэропорта созданы все условия для авиапассажиров. Фото: «Челябинское авиапредприятие»

В этом году челябинской гостинице «Аэропорт» исполняется 60 лет. К юбилею там прошло масштабное обновление номерного фонда: гостевые комнаты были отремонтированы, во многих поменяли мебель и технику. Отель сдал квалификационный экзамен по сервису на «три звезды», но на достигнутом там не останавливаются.

Фото: «Челябинское авиапредприятие»

— Мы планомерно идем к четырем звездам. Нужно понимать, что «звездность» не всегда совпадает с понятием «сервис». Мы стараемся, помимо стандартного набора технических характеристик еще и превзойти ожидания гостя, качественно оказать услуги, — рассказывает директор гостиницы «Аэропорт» Эльвира Тимергазина. — Собираем максимум обратной связи от наших гостей, это помогает создавать новые сервисы, понять в том ли направлении мы движемся, а также понять потребности гостей в новых услугах.

Фото: «Челябинское авиапредприятие»

Сейчас в гостинице доступны около 60 номеров, из них около 20 относятся к номерам повышенной комфортности. Одноместные номера стоят от 3040 рублей в сутки, есть возможность размещения на 12 часов за 2260 рублей.

В основном в «Аэропорте» селятся туристы-пассажиры, члены экипажей авиалайнеров и технический персонал, а также те, кто прилетает в город ненадолго — на однодневную конференцию или краткосрочное совещание. Но, по словам сотрудников, все чаще в гостинице делают предложения руки и сердца или устраивают романтические вечера.

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