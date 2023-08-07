Заботливый таксист уложил челябинца спать на лавочку и украл у него дорогие украшения из золота

Пропавшие у челябинца украшения стоят больше 200 тыс. рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Челябинска лишился дорогих украшений после поездки в такси. Золотую цепочку и два перстня общей стоимостью свыше 200 тыс. рублей прикарманил водитель.

67-летний челябинец в сильном подпитии пытался доехать до дома. Возле Теплотехнического института он вызвал такси. Что случилось после, одурманенный алкоголем горожанин не запомнил. В себя он пришел на скамейке возле собственного дома на улице Артиллерийской. И почти сразу же заметил пропажу украшений.

Сотрудники МВД, к которым обратился едва протрезвевший мужчина, заподозрили в краже таксиста и не ошиблись.

Водитель признался, что пьяный пассажир заснул у него в машине. Таксист довез любителя спиртного до дома, вытащил из салона и даже заботливо уложил спать на лавочку. А заодно снял с клиента дорогие драгоценности.

Перстни и цепочку во время обыска обнаружили дома у водителя.

— Золотые изделия после проведения необходимых следственных действий будут возвращены законному владельцу, — рассказали в городском УМВД.

В отношении 52-летнего таксиста, у которого в прошлом уже была судимость, возбудили уголовное дело о краже. Водителю грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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