25 участков дорог и улиц ремонтируют в Челябинске. Где ограничен проезд

Фото: КДХ г. Челябинска

Сейчас в Челябинске идет реконструкция на 25 объектах улично-дорожной сети. О ходе работ по проекту «Дорожный рывок» рассказал председатель комитета дорожного хозяйства администрации Николай Кожевников.

На этой неделе завершается укладка асфальта по улице Блюхера, в разгаре находятся работы на двух новых объектах: улице Демидовской и улице Верстовой. А скоро начнется реализация проекта на Северо-Западе Челябинска.

— Приступаем к выполнению подготовительных работ по строительству Комсомольского проспекта от улицы Чичерина до жилого дома по Комсомольскому проспекту, 120, — заявил Николай Кожевников.

Главную улицу Курчатовского района продлят на 228 метров. Подрядчику — тендер выиграло ООО «Арсак» — из бюджета заплатят 149 млн рублей.

В Челябинске продолжают действовать ограничения движения на некоторых участках в связи с работами на подземных коммуникациях. Затруднения сохраняются на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких улицах Металлургического района, проспекте Победы. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, также нельзя проехать через перекресток Ижевской и Вандышева. Водителей просят учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием.

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