Где бесплатно читать и слушать электронные книги? Публикуем подборку от челябинской Публичной библиотеки

В библиотеке можно "взять" даже электронные книги. Фото: Илья БАРХАТОВ

Жители Челябинска могут получить бесплатный доступ к крупнейшим онлайн-библиотекам с электронными и аудиокнигами. Подборку из трех порталов для сайта Hornews.com составили сотрудники Публичной библиотеки.

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес»

Читательский билет «публички» позволяет бесплатно читать и слушать книги в приложении «Литрес». На сервисе предоставлена не только классика, но и новинки художественной литературы и научпопа. Одних только аудиокниг более 140 тысяч! Особой популярностью в последнее время пользуются книги по саморазвитию и психологию.

Цифровая библиотека IPRSmart

Если «Литрес» знают многие, то о цифровой библиотеке IPRSmart кто-то узнает только от Публичной библиотеки. На их сайте собрано более тысячи аудиокниг. Классика соседствует с фэнтези, самоучителями по иностранным языкам, путеводителями по городам и даже радиоспектаклями.

Электронная библиотека «Консультант студента»

А это уже незаменимая программа для студентов. На портале можно прослушать более 48 тысяч учебников, монографий, сборников и справочников. Воспроизводит их программа синтезатора речи. Такие же возможности дают интернет-ресурсы «Университетская библиотека online» и BOOK.RU.

Чтобы получить доступ к этим электронным библиотекам, достаточно оформить читательский билет «публички» и зарегистрироваться на выбранном сервисе.

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