Где бесплатно читать и слушать электронные книги? Публикуем подборку от челябинской Публичной библиотеки

В библиотеке можно "взять" даже электронные книги.
Фото: Илья БАРХАТОВ
Жители Челябинска могут получить бесплатный доступ к крупнейшим онлайн-библиотекам с электронными и аудиокнигами. Подборку из трех порталов для сайта Hornews.com составили сотрудники Публичной библиотеки.
Читательский билет «публички» позволяет бесплатно читать и слушать книги в приложении «Литрес». На сервисе предоставлена не только классика, но и новинки художественной литературы и научпопа. Одних только аудиокниг более 140 тысяч! Особой популярностью в последнее время пользуются книги по саморазвитию и психологию.
Если «Литрес» знают многие, то о цифровой библиотеке IPRSmart кто-то узнает только от Публичной библиотеки. На их сайте собрано более тысячи аудиокниг. Классика соседствует с фэнтези, самоучителями по иностранным языкам, путеводителями по городам и даже радиоспектаклями.
А это уже незаменимая программа для студентов. На портале можно прослушать более 48 тысяч учебников, монографий, сборников и справочников. Воспроизводит их программа синтезатора речи. Такие же возможности дают интернет-ресурсы «Университетская библиотека online» и BOOK.RU.
Чтобы получить доступ к этим электронным библиотекам, достаточно оформить читательский билет «публички» и зарегистрироваться на выбранном сервисе.
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