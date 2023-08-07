Все службы переведены в повышенную готовность: в Челябинске объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Фото: администрация Челябинска
Вечером 7 августа в Челябинске ожидается значительное ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, на город обрушатся грозы и сильные дожди.
К борьбе со стихией подготовлены шесть аварийных бригад и вся необходимая техника. Они готовы круглосуточно выезжать на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.
— В настоящее время все службы переведены в режим повышенной готовности, ведется проверка дождеприемных коммуникаций. Особое внимание уделяется местам, где чаще всего происходят подтопления, — утончили в городской администрации.
Челябинцев при обнаружении сильных подтоплений просят не рисковать: не стоит пересекать воду пешком или на автомобилях. Об опасных местах рекомендуют сообщать в диспетчерскую службу по номеру 727-46-26 или 112.
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