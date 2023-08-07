Больше половины челябинцев поддержали идею пересадить чиновников на отечественные машины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство жителей Челябинска поддерживают идею пересадить чиновников на машины отечественного производства. К таким результатам в ходе опроса пришли аналитики сервиса Superjob.

Положительно об идее высказались 73% горожан. Отвечая на вопрос, челябинцы заявили, что это поможет поспособствовать развитию отечественного автопрома. Также они отметили, что у страны есть все необходимое для сборки машин достойного качества. Кроме того, горожане заявили, что это будет хорошей мерой, если появится государственный заказ на обслуживание отечественных авто.

— Чаще остальных за инициативу пересадить чиновников на отечественные авто выступают респонденты старше 45 лет (81%), — отметили аналитики Superjob.

Против такой идеи высказались 12% челябинцев. Они посчитали, что есть более актуальные вопросы, требующие оперативного решения. Респонденты, которые выступали против, также заявили: «Автопром должен заработать так, чтобы люди его сами бы выбирали».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru