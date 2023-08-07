В Челябинске максимальная стоимость обучения в вузе может достигать 273 тысяч рублей

Самой дорогостоящей специальностью является «Дизайн» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске стартовал прием заявлений на платное обучение в вузах. По данным издания «ФедералПресс», самой дорогостоящей специальностью является «Дизайн» в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ). За год обучения студенту придется отдать 273 тысячи рублей.

Не отстает по стоимости и профессия дирижера. В Челябинском госуниверситете культуры за обучение по этой специальности придется платить 268 тысяч рублей в год.

Учиться на стоматолога – тоже будет очень дорого. Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ) просит за год оплату в 216 тысяч рублей.

Специалистов в области наноинженерии готовит Челябинский госуниверситет (ЧелГУ). Будущем специалистам придется отдавать ежегодно 185 тысяч рублей.

Специальность «Физическая культура» по стоимости обучения тоже выходит дорогой. Студенту ежегодно придется отдавать 148,5 тысяч рублей. Подготовкой специалистов по этому направлению занимается Уральский госуниверситет физкультуры (УралГУФК).

Еще одной дорогостоящей специальностью является «психолого-педагогическое консультирование». За год обучения придется платить 135,5 тысяч рублей. Обучают будущих специалистов в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ).

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