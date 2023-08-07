На рынке труда в Челябинской области испытывают дефицит дворников, медиков и поваров

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области работодатели испытывают проблемы при поиске дворников, медиков и поваров. Желающих откликнуться на такие вакансии слишком мало. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Аналитики оценивали востребованность профессий по количеству поступающих резюме нанимателю. Выяснилось, что на работу дворником откликается один человек либо никто. В других регионах на одно место обычно претендуют пять-семь потенциальных работников.

Также на рынке труда в Челябинской области наблюдается дефицит медиков и поваров. Похожая ситуация сложилась и по нескольким рабочим специальностям – токари, сварщики, слесари и маляры. Кроме того, испытываются трудности при поиске автомехаников, администраторов магазина, электромонтеров, операторов колл-центра.

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